29 maggio 2019- 12:25 M5S: Colletti, 'problema non è Di Maio ma lecchini e yesman che lo circondano'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Il problema non e’ Di Maio ma quelli che lo circondano". Il deputato M5S Andrea Colletti colpisce durissimo su Facebook, in un lungo post in cui scrive nero su bianco: "Un leader politico si deve circondare di persone migliori di lui, non solo di fedelissimi, lecchini ed yes-men. Si deve circondare di persone leali, non di persone fedeli. E questo, in questi mesi, è mancato".Gli errori, per il parlamentare abruzzese, "sono stati tanti. In primis da chi lo ha consigliato e/o aiutato nelle trattative del contratto di governo. I suoi 'consiglieri' erano troppo abbagliati dalla possibilità di diventare ministri, sottosegretari o capi di Gabinetto per poterlo consigliare al meglio. Per non parlare delle successive votazioni delle persone da inserire al Csm dove - ricorda Colletti - abbiamo, con i nostri voti, fatto eleggere il Responsabile Giustizia del PD a capo dell’organo di autogoverno. Per non parlare delle nomine Rai, che doveva essere liberata dai partiti, ed invece, in parte è stata occupata dalla Lega (basti vedere il Tg2 che è TeleSalvini)"."L’attività parlamentare è totalmente bloccata - accusa poi - perché tutto deve passare dai Ministeri ma i ministeri bloccano tutto perché non sono abbastanza solleciti, o competenti, nel poter dare le risposte. I dirigenti del Gruppo Parlamentare non fanno nulla per migliorare l’attività legislativa del Movimento 5 stelle e, giustamente, dovrebbero essere loro, in verità, a rassegnare le dimissioni magari per mettere gente più competente, più efficiente e che riesca a guardare in là del proprio naso". (segue)