29 maggio 2019- 12:25 M5S: Colletti, 'problema non è Di Maio ma lecchini e yesman che lo circondano' (2)

(AdnKronos) - "Abbiamo una comunicazione totalmente deficitaria - incalza Colletti - Non dobbiamo inseguire la comunicazione da terza elementare di Salvini ma dobbiamo puntare sulla qualità, delle persone, dei provvedimenti e, quindi, della comunicazione. Però c’è un problema grosso come una casa anche nei territori"."Sono stati fatti dei capetti nei territori non eletti da nessuno che, invece di coordinare al meglio l’attività ed aiutare i gruppi locali, hanno preferito farsi la corte (dei miracoli) interna. I gruppi locali, colpa anche dell’utilizzo esclusivo di Rousseau, sono allo sbando e, quello che manca, rispetto al passato, sono tutti quegli attivisti che erano l’anima del Movimento. La rete è fondamentale ma i territori lo sono di più. E loro meritano delle risposte"."Abbiamo fatto una campagna elettorale delle Europee totalmente anomala, senza alcun coordinamento - va avanti - Manifesti e volantini sono arrivati una settimana prima del voto. I candidati sono stati fatti competere ad armi impari con divieti su divieti di fare qualsiasi cosa. Se vogliamo ripartire ed andare avanti, ed ovviamente ne abbiamo tutte le possibilità, dobbiamo tornare a quello che eravamo prima. Un mix incredibile di rete e territorio. Un mix che ci ha portato ai risultati del 2018. Molte cose le avevo già dette nelle varie assemblee da Luglio 2018, quasi un anno fa. Purtroppo inascoltato", conclude Colletti.