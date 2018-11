29 novembre 2018- 16:02 M5S: Conte, Di Maio corretto, è a disposizione per ogni chiarimento

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Massima solidarietà al vicepresidente" Di Maio, "ho visto che in questi giorni gli vengono chiesti molti chiarimenti che riguardano l'azienda del padre. Apprezzo molto l'atteggiamento corretto e veramente lodevole", Di Maio "si è messo a disposizione, si è messo a lavorare fianco a fianco con la stampa di inchiesta per fornire tutti i chiarimenti necessari". Lo dice il premier Giuseppe Conte, a Buenos Aires per il G20, rispondendo alle domande dei cronisti.