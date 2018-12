5 dicembre 2018- 21:09 M5S: Conte, toccato da lettera papà Di Maio, credo non facile

Roma, 5 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - La videolettera del papà di Luigi Di Maio, pubblicata ieri su Facebook riguardo alla vicenda dell'azienda di proprietà tirata fuori dalle Iene, "mi ha toccato. Mi sono sentito molto solidale anche con il papà, non solo con Luigi, con cui chiaramente, lavorandoci accanto, ho una maggiore facilità a condividere una sentimento di solidarietà e a stargli vicino. Ho sentito molta vicinanza anche al papà, che si è sentito in dovere di commettere pubblicamente degli errori. Credo non sia stato facile per lui...". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un'intervista all'Adnkronos.