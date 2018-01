M5S: CONTINUANO SFOGHI SUL BLOG, VERSO PROROGA TERMINI PARLAMENTARIE

17 gennaio 2018- 14:09

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Secondo giorno di parlamentarie grilline e di sfoghi e commenti piccati degli attivisti sul blog di Beppe Grillo, mentre diventa sempre più probabile la proroga dei termini delle parlamentarie: la scadenza, quasi certamente, sarà prorogata e sarà possibile votare anche domani, dalle 10 alle 14. Sul blog del garante del Movimento -già ieri preso di mira dagli attivisti con commenti al vetriolo- continuano a fioccare lamentele, tra chi non riesce a votare e chi si ritrova escluso dalle liste. "Votare su Rousseau è roba da fanta-horror", lamenta Clark da Palermo. "Che sistema di mer.. lasciatevelo dire - va giù pesante Antonio da Foggia - Trovate il modo di rendere fruibile la piattaforma, altrimenti anche i più appassionati alla causa molleranno". "Ma quanti messaggi che segnalano il malfunzionamento della piattaforma per le Parlamentarie avete censurato?", chiede un altro attivista. Mentre c'è chi fa notare: "stiamo facendo una figura meschina, se pensiamo di poter governare una nazione con queste professionalità informatiche meglio lasciar perdere". "Se è questa la democrazia partecipata - gli fa eco un altro attivista - non ci prendiamo per i fondelli e facciamone a meno, che è meglio". Ma c'è anche chi, di fronte alle difficoltà del sistema, grida al complotto: "Forse i partiti contrari - ipotizza Gianfranco da Roma - hanno scatenato tutti i loro ad entrare nella piattaforma in massa, così fottono il sistema".