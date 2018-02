M5S: CONTRATTACCA, ECCO BONIFICI BUZZI AL PD, 195.894 EURO (2)

14 febbraio 2018- 13:41

(AdnKronos) - "Anche di questi soldi - scrivono dunque i 5 Stelle - non siamo a conoscenza di eventuali 'restituzioni'. Noi ci siamo tagliati lo stipendio e abbiamo restituito oltre 23 milioni di euro ai cittadini come certificato dal Mef e da tutti i giornali, loro non hanno restituito nulla, hanno preso oltre 40 milioni di finanziamenti pubblici in questa legislatura, hanno ricevuto 9 milioni di euro non si sa da chi come rivelato da un'inchiesta del Fatto Quotidiano e si sono tenuti pure i soldi sporchi di Buzzi. Dimmi chi ti finanzia e ti dirò chi sei. Per il Pd finanziato da Buzzi la risposta è semplice. C'è un'unica possibilità per salvare la faccia a 20 giorni dal voto: #DonateliAlMicrocredito!". Segue l'Iban del fondo istituito per le piccole e medie imprese su pressione degli stessi 5 Stelle: "IT61Z0100003245348018369300. Aspettiamo la ricevuta del bonifico", concludono rivolti ai dem.