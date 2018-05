4 maggio 2018- 16:47 M5S: contrordine Grillo su euro, falchi 'leggono' mossa anti-Di Maio/Adnkronos

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - Beppe Grillo torna a briglie sciolte, e lo fa in un'intervista al nuovo mensile francese 'Putsch' in cui torna a invocare un referendum sull'euro: "Voglio che il popolo italiano si esprima. Il popolo è d'accordo? C'è un piano B? Bisogna uscire o no dall'Europa?", chiede il garante del Movimento, rispolverando un antico cavallo di battaglia messo nel dimenticatoio da Luigi Di Maio, che, uscendo dal primo giro di consultazioni al Quirinale, ha ribadito la linea -sposata ormai da mesi- 'atlantista' e 'europeista', con un’Italia saldamente nell’Unione europea e monetaria con i 5 Stelle al governo del Paese.Ai primi lanci di agenzia che rimbalzano in rete con le dichiarazione del Grillo della prima ora, le correnti anti-dimaiane che popolano il Movimento si rianimano in un lampo: "è una botta ai governisti e non è equivocabile", si dice convinta una parlamentare di vecchio corso. Perché la speranza, tra coloro che vorrebbero disarcionare Di Maio e scalzarlo dalla leadership, è che in loro sostegno arrivi proprio Grillo: "è l'unico che può farlo". In realtà -assicurano fonti vicine al garante del Movimento, stasera a Pescara per una nuova tappa del suo tour nei teatri- Grillo non avrebbe alcuna intenzione di dare man forte a una eventuale guerra a Di Maio, convinto che il giovane capo politico abbia agito al meglio per portare il M5S al governo. E ciò nonostante, il fondatore del Movimento ha tirato un sospiro di sollievo una volta fallite le trattative con i dem, un boccone amarissimo che comunque Grillo era pronto a mandare giù.