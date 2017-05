M5S: COTTONE, AUDIO? SONO STATO STRUMENTALIZZATO, CHIEDO SCUSA A FORELLO (2)

10 maggio 2017- 15:46

(AdnKronos) - "Dispiace dunque, oggi più che mai, per la diffusione di un audio di natura altamente riservata e in alcun modo destinato alla divulgazione che non solo lede la mia privacy ma rappresenta anche una grave violazione della natura e della riservatezza dell’incarico all'epoca conferitomi nonché, eventualmente, della inviolabilità del domicilio stesso della Camera dei Deputati", aggiunge Andrea Cottone. "Mi scuso chiaramente con tutte le persone coinvolte e, in particolare, col comitato Addiopizzo e con Ugo Forello nei confronti dei quali, in quella sede, non si sono mai volute formulare accuse di alcun tipo né, tantomeno, esprimere alcun intento diffamatorio". E ancora: "E' noto, infatti, come l'esperienza di Addiopizzo abbia negli anni contribuito al progresso della città di Palermo e meriti, pertanto, tutto il più profondo rispetto. Mi preme rilevare, infine, come mi sono immediatamente attivato per denunciare l'accaduto alle autorità competenti richiedendo di accertare e individuare ogni eventuale responsabilità nonché intraprendere ogni iniziativa necessaria a inibire la divulgazione dell'audio e, per quanto possibile, a rimuovere quella in atto".