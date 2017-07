M5S: COUNTDOWN PER CANDIDATO GOVERNATORE SICILIA, DOMENICA GRILLO E CASALEGGIO A PALERMO

6 luglio 2017- 14:45

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - L'appuntamento è per domenica alle 19.30 al Castello a Mare di Palermo, dove sono attesi attivisti e simpatizzanti da tutta la Sicilia e da oltre lo Stretto. Ad annunciare il nome del candidato governatore a Cinque Stelle per le regionali d'autunno sarà lo stesso leader del movimento, Beppe Grillo, poco dopo la chiusura delle votazioni on line tra gli attivisti iscritti al portale Rousseau. Alla manifestazione pentastellata saranno presenti anche Davide Casaleggio, Luigi Di Maio, i parlamentari all'Assemblea regionale siciliana, il deputato europeo Ignazio Corrao, i sindaci degli otto comuni siciliani amministrati dal Movimento, deputati e senatori 5 stelle.Saranno presenti pure i 62 candidati eletti nel corso delle regionarie tenutesi martedì scorso. Tra questi ci sono i 12 parlamentari attualmente in carica a sala d'Ercole, cui il popolo 5 stelle ha concesso una nuova opportunità di candidatura per la prossima legislatura. "È il tangibile segnale - dicono i parlamentari all'Ars - che qualcosa di buono abbiamo fatto in questa legislatura. Diversamente per tutti e 12 i portavoce che hanno dato la propria disponibilità per la candidatura difficilmente sarebbe scattato il semaforo verde".