M5S: COZZOLINO, ERRORE IN BUONAFEDE MA PRONTO A PASSO INDIETRO (2)

13 febbraio 2018- 21:19

(AdnKronos) - "Ho sempre gestito con molta parsimonia le spese -prosegue Cozzolino- sapendo che tutto ciò che risparmiavo era destinato alle imprese, all'economia reale, ai progetti dei cittadini. Per questo le spese che trovate rendicontate sono effettive e mi hanno sempre impegnato per molte sere nei calcoli, dopo i lavori d'aula: non troverete sistematicamente un importo identico al precedente e quanto dichiarato è pertanto basato su ogni singolo scontrino o fattura emessa. Questo lo devo al movimento e soprattutto agli attivisti con cui ho condiviso tante battaglie e che spero avranno la sensibilità di guardare non solo al dato contabile, ma alla gestione complessiva delle spese". "Mi preme in sostanza molto più l'essere onesto, non il sembrare onesto. Invito ad una semplice riflessione: chi si è impegnato a restituire una cifra di questa entità, perché dovrebbe mettere a repentaglio la propria reputazione e la possibilità di fare politica in futuro per cifre che in proporzione sono ridicole? Nonostante tutto accetterò le conseguenze. Per questo rispetterò le regole e mi atterrò alle sanzioni che indicheranno i vertici di coordinamento ed i probiviri". "Non vorrei tuttavia che questo episodio, un errore fatto in assoluta buona fede, cancelli questi 5 anni di lavoro, dedizione e passione. Sono però pronto a fare un passo indietro, se mi verrà chiesto, nell'interesse del Movimento 5 Stelle, i cui obiettivi continuo a condividere e per cui sempre mi batterò. A breve pubblicherò un report con tutte le ricevute dei versamenti che ho effettuato", conclude.