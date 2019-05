29 maggio 2019- 15:19 M5S: da Appendino a Sibilia, 'avanti con Di Maio'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - Non solo Beppe Grillo. Dalla sindaca di Torino Chiara Appendino al sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. Ma anche diversi deputati. A poche ore dalla richiesta di un voto sul suo futuro a capo del M5S, su Facebook spuntano diversi endorsement a sostegno di Luigi Di Maio. "Ci sono ancora troppe cose da portare avanti per la comunità, nel Paese e a Torino. Per questo confermerò la mia fiducia a Luigi Di Maio. La forza di una squadra si vede nei momenti di difficoltà", scrive la prima cittadina torinese. Per Carlo Sibilia, ora all'Interno ma un passato nel direttorio con Di Maio, "in questo momento di sicuro non ci sono alternative a Luigi", "che si è speso come un dannato pur dovendo ricoprire molteplici ruoli. Ruoli che ha ricoperto con serietà e successo, sui quali nessuno ha detto una parola ieri e non vedo perché debba farlo oggi". Michele Gubitosa, imprenditore eletto alla Camera in uno dei collegi uninominale, su Fb ricorda i risultati messi a segno. "Capisco lo shock del voto - scrive - ma ricordiamoci di Reddito, Quota 100, Pensione di cittadinanza, Sanità trasparente, Spazzacorrotti. E tanto altro. Si vince e si perde insieme. Luigi Di Maio è il leader che ci ha permesso di fare tutto questo. Io voterò Sì! Si continua insieme a lui come capo politico". Gli fa eco la collega Vittoria Baldino: "Umanamente mi dispiace che venga gettato fango su una persona che si è sempre battuta e che non si è mai risparmiata per il MoVimento e per il nostro Paese. Non è giusto. Chi lo conosce bene sa il suo valore e sa che questa è la realtà dei fatti. E penso che quando si vince e quando si perde le responsabilità debbano essere condivise. Siamo tutti responsabili. nessuno escluso! E oggi più che mai dobbiamo essere compatti perché siamo soli contro tutti". (segue)"I risultati elettorali - riconosce il deputato Michele Sodano - hanno dimostrato la necessità di aprire una fase di evoluzione all’interno del MoVimento 5 Stelle. Se i cittadini hanno espresso il loro malcontento, noi dobbiamo dare loro risposte sempre più concrete. Dobbiamo ottimizzare l’efficacia del nostro gruppo parlamentare e imparare dagli errori perché è nostro dovere, adesso, trovare la via più corretta per continuare a lavorare a testa alta per il paese. Ma la fiducia a Luigi non si discute, io voterò si". "Un vero capo politico fa esattamente quello che sta facendo Luigi Di Maio. E ad averne come lui - scrive la parlamentare grillina Iolanda di Stasio - A Luigi vanno tutta la mia fiducia e il mio rispetto per i grandi i risultati che è riuscito a raggiungere in così poco tempo, per tutto quello che abbiamo raggiunto insieme". Critico Andrea Colletti, da sempre voce fuori dal coro nel Movimento. Il deputato abruzzese, sempre su Facebook, 'salva' Di Maio ma ne ha per i suoi fedelissimi: "Il problema non e’ Di Maio ma quelli che lo circondano - scrive - Un leader politico si deve circondare di persone migliori di lui, non solo di fedelissimi, lecchini ed yes-men. Si deve circondare di persone leali, non di persone fedeli. E questo, in questi mesi, è mancato".