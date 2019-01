3 gennaio 2019- 16:18 **M5S: De Bonis scrive a Grillo, io coerente con principi movimento**

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - Saverio de Bonis, uno dei senatori M5S espulsi, ha inoltrato "un reclamo al Comitato di Garanzia ed al Garante Beppe Grillo, per il quale nutro grande ammirazione, con l’intenzione di fare chiarezza in ordine alla mia posizione". De Bonis lo scrive su Fb spiegando che, a suo parere, quanto gli è stato contestato "non comporta un’automatica espulsione" ma la decisione è stata "piuttosto una scelta discrezionale da parte dei probiviri". I "principali motivi di dissenso sono legati ai temi della Xylella e del TAP: propaganda elettorale per il MoVimento 5 Stelle, motivo di coerenza per il sottoscritto", per me "la salute dei cittadini e la tutela della natura vengono prima delle logiche elettorali" e "ritengo di aver dimostrato a fatti e non 'a chiacchiere' di essere un coerente portavoce per gli attivisti e per il gruppo parlamentare del MoVimento".