3 gennaio 2019- 16:25 M5S: De Bonis scrive a Grillo, io coerente con principi movimento (2)

(AdnKronos) - "Cari amici -scrive De Bonis su Fb-, ho appena inoltrato un reclamo al comitato di garanzia per fare chiarezza. Sono stato eletto al Senato con il sostegno unanime degli agricoltori, degli allevatori, dei consumatori e dei cittadini lucani, rispetto ai quali va la mia gratitudine. Tre giorni fa mi hanno comunicato l’espulsione dal Movimento. Un colpo al cuore inaspettato che mi aveva portato a valutare l’idea delle dimissioni anche da senatore. La sorprendente valanga di attestati di stima da parte dei miei elettori ha rappresentato un campione significativo della volontà popolare, alla quale io sono tenuto a rispondere". "Anche una parte cospicua della base, nella pagina ufficiale del capo politico Luigi Di Maio, ha preso una netta posizione, manifestando perplessità e dissapore sulle espulsioni. Rincuorato da questi consensi ho appena inoltrato un reclamo al Comitato di Garanzia ed al Garante Beppe Grillo, per il quale nutro grande ammirazione, con l’intenzione di fare chiarezza in ordine alla mia posizione, ritenendo che quanto contestatomi non comporta un’automatica espulsione, ma piuttosto una scelta discrezionale da parte dei probiviri. Discrezionalità, che evidentemente, è stata condizionata da scelte politiche legate ai fanghi tossici, al TAP ed alla Xylella"."Per dovere di trasparenza, e in conformità alle regole del MoVimento, ho inoltrato, per l’ennesima volta, i certificati relativi ai miei procedimenti prescritti nel 2015, in quanto il caso dell’intervenuta prescrizione è rimessa alla discrezionalità dei probiviri e non comporta l’espulsione automatica. Personalmente -sottolinea- non ho mai nascosto nulla e non comincerò adesso. Questa volta rendo direttamente partecipe Beppe Grillo dei miei fatti personali, inviando la stessa documentazione più volte prodotta ai probiviri". (segue)