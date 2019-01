3 gennaio 2019- 16:25 M5S: De Bonis scrive a Grillo, io coerente con principi movimento (3)

(AdnKronos) - "Fino a questo momento -scrive De Bonis su Fb- sono sempre stato osservante delle disposizioni del MoVimento. Ho sempre versato senza indugio le somme richieste, sia al Rousseau sia alla collettività (Fondo Microcredito alle imprese). Ho sempre votato secondo l’indirizzo politico del MoVimento tranne nel caso del decreto Genova. Principali motivi di dissenso sono legati ai temi della Xylella e del TAP: propaganda elettorale per il MoVimento 5 Stelle, motivo di coerenza per il sottoscritto. In quanto ai fanghi, è opportuno che tutti sappiate come è andata. "La salute dei cittadini e la tutela della natura per me vengono prima delle logiche elettorali, motivo per cui ho manifestato il mio dissenso con forza ogni qualvolta mi si è presentata l’occasione. Non mi ha fermato neanche l’e-mail dei probiviri recapitatami, guarda caso, in data 28 novembre 2018 dopo la mia astensione al voto finale del decreto Genova (art. 41). Che coincidenza! Il principio di precauzione non mi ha fatto piegare il capo nemmeno dinanzi al contratto di governo (che non prevedeva l’innalzamento dei limiti degli idrocarburi minerali, diossine ed altri cancerogeni): la salute degli italiani prima di tutto!!!"."Io ritengo di aver dimostrato a fatti e non “a chiacchiere” di essere un coerente portavoce per gli attivisti e per il gruppo parlamentare del MoVimento. In ottemperanza al principio 'dura lex sed lex' resto in attesa del parere del comitato e del garante Beppe Grillo perché restituiscano trasparenza e dignità alla mia persona per fatti di cui sia lo staff sia i referenti erano consapevoli. Comunque vada, porterò sempre le stelle nel mio cuore", conclude De Bonis.