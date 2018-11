16 novembre 2018- 19:48 M5S: De Falco e Fattori presto fuori da gruppo, Nugnes 'graziata' (2)

(AdnKronos) - Sembrerebbe uscire di scena, dunque, l'ipotesi di far prevalere la linea morbida. Rumors che stavano prendendo vigore nelle ultime ore anche alla luce delle dichiarazioni di Fico, che, interpellato a Napoli sul futuro dei dissidenti, si era mostrato pacifico: "non succederà niente...". Salvo poi precisare di non essere a conoscenza degli sviluppi dell'affaire ribelli.Sviluppi che, invece, sembrano portare a una resa dei conti, dopo l'incidente in commissione Ambiente sul dl Genova, lunedì scorso. E con le polemiche nei giorni a seguire, che hanno visto in prima linea la stessa Fattori che aveva pubblicamente ringraziato De Falco e Nugnes per aver mandato sotto il governo sul condono per Ischia, parlando di un clima di 'terrorismo psicologico lontano da ogni forma di democrazia e condivisione' all'interno del gruppo. Parole, le sue, che le comporteranno l'allontamento dal gruppo, esattamente come De Falco. E il conseguente passaggio al gruppo misto.