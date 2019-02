10 febbraio 2019- 15:29 M5S: Di Battista, 'Di Maio da gilet gialli come capo politico'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Il M5s sta cercando di formare un gruppo" nuovo in vista delle prossime europee e per questo "stiamo tessendo relazioni con movimenti nuovi. Siamo stati in Polonia, Croazia, Finlandia a tessere relazioni ma non è che i presidenti di questi paesi hanno ritirato l'ambasciatore". Lo ha detto Alessandro Di Battista a In Mezz'ora in Più. La crisi con Francia "non c'entra nulla l'incontro che abbiamo avuto con i gilet gialli. Era giusto, per noi che cerchiamo relazioni con movimenti nuovi, prendere contatti" e Di Maio lo ha fatto perchè "oltre a essere vicepremier è capo politico". Se poi "Macron vede questo come lesa maestà è un problema suo".