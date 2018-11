29 novembre 2018- 15:57 M5S: Di Battista, Di Maio? Ora metto in regola nani da giardino

Roa, 29 nov. (AdnKronos) - Un commento sulla vicenda dell'azienda di famiglia del vicepremier Luigi Di Maio? "Non posso. Devo far mettere in regola un bel po' di nani da giardino di mio zio...". Così Alessandro Di Battista, all'Adnkronos, con una battuta taglia corto sulla vicenda tirata fuori da Le Iene che vede coinvolto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico.