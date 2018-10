30 ottobre 2018- 18:36 M5S: Di Battista, nazionalizzare autostrade, tlc e Bankitalia

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Io credo fermamente nelle nazionalizzazioni e nei Parlamenti e nei Governi sovrani! Credo che le autostrade debbano appartenere al Popolo italiano, così come le telecomunicazioni, così come la rete idrica e quella ferroviaria, così come la Banca d'Italia del resto. Tutto ciò in passato ha fallito? Beh è stata colpa degli uomini, non del concetto di nazionalizzazione in sé". Lo scrive Alessandro Di Battista su Fb.