M5S: DI BATTISTA, NESSUN ESPONENTE ALTRI PARTITI SARà MINISTRO CON NOI

16 gennaio 2018- 21:54

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Nessun esponente di altre forze politiche diventerà Ministro o Sottosegretario con noi. Non barattiamo, quello che ci interessa è la risoluzione dei problemi. Credo che i parlamentari dovrebbero assumersi la responsabilità, non solamente cercare una poltrona in più. L’importante è collaborare con parlamentari che, anche se si tratta di eletti di Pd o Forza Italia, vogliano lavorare alla risoluzione dei problemi". Lo ha detto Alessandro Di Battista a 'Dalla parte vostra verso le elezioni' su Rete4.