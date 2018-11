29 novembre 2018- 21:24 M5S: Di Battista, obiettivo è distrarre Luigi e far fallire sua attività politica

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Ci sono droni mandati sul terreno del padre di Di Maio. Una cosa ridicola. Sono preoccupato per tutti i nani da giardino abusivi che ci sono in Italia, per i permessi ai Babbo Natale di arrampicarsi sui balconi... Prendiamola a ridere". Lo dice in una diretta Fb Alessandro Di Battista. "L'obiettivo, anche di questo sistema mediatico, è distrarre. Distrarre Luigi che si sta occupando di crisi aziendali, del reddito di cittadinanza. Far fallire la sua attività politica. Ma io confido molto sul fatto che più questi attacchi sono scomposti, più si capisce chi sta dalla parte del sistema e chi cerca di cambiarlo".