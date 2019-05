29 maggio 2019- 08:40 M5S: Di Battista, 'sostenere chi è in difficoltà con idee e cambiamenti'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "E' un momento di difficoltà. D'altro canto abbiamo appena preso la più grande 'scoppola' della nostra vita ma, credetemi, di momenti drammatici nella nostra storia ne abbiamo vissuti molti altri. E quindi ora basta, ora si ricomincia come sempre. Ai miei ex-colleghi, eterni fratelli di mille battaglie dico alcune cose. La prima è che chi è in difficoltà va sempre sostenuto. Va sostenuto dicendogli in faccia cosa non è andato bene e proponendo idee e cambiamenti. Io l'ho fatto, ovviamente, anche in queste ore". Lo scrive in un post su Facebook Alessandro Di Battista. "Poi -prosegue l'esponente M5S- vi dico un'altra cosa: state tranquilli, ce la faremo anche questa volta. Basta mantenere la barra dritta. La Lega ha vinto le elezioni? Amen. Quelle che danno i numeri in Parlamento le abbiamo vinte noi. Quindi, come sempre, si vota ciò che è giusto e si bloccano le porcate. Non temete di essere irriverenti, non temete il 'politicamente scorretto', non temete editoriali, articoli o servizi televisivi contro. E' la paura il nostro peggior nemico. Paura di sbagliare, paura del fango mediatico. Ma poi perché? Ci hanno tirato fango addosso dal primo giorno e siamo ancora qui, addirittura al governo del Paese". "Provate a pensare che non abbiamo nulla da perdere. Nè ruoli, né poltrone, né carriera. Sono gli altri i politici di professione, non noi. Perché è proprio quando non si ha più nulla da perdere -conclude Di Battista- che si ricomincia a vincere”.