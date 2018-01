M5S: DI BENEDETTO SI CANDIDA ALLE PARLAMENTARIE, SCELTA DI CUORE

3 gennaio 2018- 15:12

Palermo, 3 gen. (AdnKronos) - Chiara Di Benedetto si candida alle Parlamentarie del Movimento Cinque Stelle per le elezioni politiche di marzo. Ad annunciarlo, in diretta Facebook, è stata la stessa parlamentare uscente: "E' stata una scelta meditata, una scelta di cuore - ha detto - Le strade erano due: interrompere il lavoro svolto alla Camera negli ultimi cinque anni oppure proseguirlo con l'obiettivo, insieme al Movimento tutto, che si propone per il governo del Paese, di valorizzare in concreto la Cultura". Capogruppo della commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, Di Benedetto ha ricordato il suo impegno in questa legislatura, sottolineando la sua "coerenza con i valori e i principi del Movimento, concorrendo alla difesa dei cittadini, dei diritti e del bene comune". "Ho proposto un disegno di legge per istituire in tutte le scuole l'insegnamento della storia dell'impegno antimafia - ha ricordato - Ho restituito oltre 200mila euro della mia indennità, versandola al fondo statale per il microcredito e con associazioni e volontari ho contribuito a tutelare i diritti degli animali".