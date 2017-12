M5S: DI MAIO, BERLUSCONI? E' 2017, ANACRONISTICO PARLARE DI LUI

5 dicembre 2017- 21:16

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Parlare di Berlusconi nel 2017, mi sembra alquanto anacronistico... Quando quel signore attacca me, attacca una parte di popolazione che lui ha tradito e deluso in questi anni". Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì a proposito della dichiarazioni di Silvio Berlusconi su di lui. "Non ho mai votato" per Forza Italia, aggiunge Di Maio.