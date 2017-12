M5S: DI MAIO, CI ATTREZZIAMO PER ANDARE AL GOVERNO

30 dicembre 2017- 11:54

Milano, 30 dic. (AdnKronos) - "Una volta che avrete letto le regole sarà tutto più chiaro. Non vedo una grandissima differenza, ma soltanto un movimento che si sta attrezzando per andare al Governo". Lo spiega Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, in un video postato su facebook in occasione di un incontro a Gorgonzola, rispondendo a chi gli domanda delle nuove regole e del nuovo Statuto del Movimento.