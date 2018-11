28 novembre 2018- 18:44 M5S: Di Maio, denuncia Iene non riguarda periodo in cui ero socio

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - "Potrete vedere come la mia quota di partecipazione senza funzioni di amministratore o sindaco nella società Ardima sia sempre stata regolarmente dichiarata a partire dal 2014. A dimostrazione ulteriore che i fatti denunciati non riguardano il periodo in cui sono socio dell’azienda". Lo scrive su Fb, dove pubblica i documenti del caso, il vicepremier, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, riguardo la denuncia delle Iene sull'Ardima, l'azienda di famiglia.