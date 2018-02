M5S: DI MAIO, DESSì FARà PASSO INDIETRO

3 febbraio 2018- 18:59

Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - "Ho sentito oggi Emanuele Dessì, abbiamo convenuto prima di tutto che lui è un incensurato e non è un impresentabile. Ma lui stesso ha convenuto, con grande senso di responsabilità, che continuare a farsi strumentalizzare per attaccare il M5S non ha senso, quindi, mi ha dichiarato la sua volontà di fare un passo indietro". Lo ha detto Luigi Di Maio a Palermo. "Dessì ha rinunciato alla candidatura e ha rinunciato alla sua eventuale elezione in Parlamento, ora io spero che si possa parlare dei veri impresentabili, come Luigi Cesaro", ha aggiunto.