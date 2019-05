30 maggio 2019- 12:05 **M5S: Di Maio, 'Di Battista un fratello, da giornali falsità'**

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Leggo falsità ovunque. Falsità che hanno il solo scopo di dividerci. Falsità sul rapporto tra me e Alessandro. Parole che io non ho mai pronunciato (come ad esempio 'dov’era lui? Scompare, si fa pregare, poi si presenta così, a due giorni dal voto a fare il predicatore…'). È sempre la stessa storia, che si protrae da anni. Noi contro tutti, tutti contro di noi. È un meccanismo collaudato, ma noi non cediamo di un centimetro". Lo scrive sul blog delle Stelle Luigi Di Maio, in un post in cui fa il punto sull'assemblea di ieri mentre sono in corso le votazioni sulla piattaforma Rousseau sul suo ruolo di capo politico del M5S."Alessandro è un fratello e un compagno di viaggio, così come lo è Roberto" Fico "e lo sono molti altri. Già l’ho detto: il MoVimento 5 Stelle non perde mai: o vince o impara. E adesso stiamo ripartendo. Torneremo più forti di prima, ve lo assicuro. Torneremo più forti degli altri e cambieremo davvero questo Paese, come abbiamo iniziato a fare in questo primo anno di governo!".