5 febbraio 2019- 13:20 M5S: Di Maio diserta Cdm, all’estero per chiudere gruppo Ue

Roma, 5 feb. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Assente in consiglio dei ministri il vicepremier Luigi Di Maio, volato all’estero, a quanto apprende l’Adnkronos, per lavorare al gruppo europeo e dare vita a un nuovo fronte a Bruxelles all'insegna della democrazia diretta. All’inizio del mese scorso Di Maio aveva incontrato i leader di tre formazioni europee emergenti: i polacchi di Kukiz'15, i croati di Zivi zig e i finlandesi di Liike Ny. Ma per creare un nuovo gruppo serve unire movimenti o partiti di sette paesi diversi: Di Maio, in queste ore, starebbe facendo degli incontri in tal senso, per chiudere al più presto la partita, e non è escluso, stando a rumors interni, che possa incontrare anche esponenti del movimento dei gilet gialli.