M5S: DI MAIO, DOPPIO MANDATO NON è IN DISCUSSIONE

30 dicembre 2017- 12:02

Milano, 30 dic. (AdnKronos) - "Il doppio mandato non è in discussione. Resta la regola del doppio mandato per chi viene eletto nelle istituzioni". Lo spiega il candidato premier del M5S, Luigi di Maio, in un video postate su facebook in occasione di un incontro a Gorgonzola. "Questo perché, tra le tante distorsioni della politica, abbiamo avuto gente che entrava con le migliori intenzioni per restare 20 anni lì dentro e passava il tempo a collezionare voti non consenso. Il doppio mandato non è in discussione per nessuno degli eletti del movimento".Di Maio precisa anche che "le regole di selezione del movimento sono democratiche e non fanno sconti a nessuno. Io stesso mi sottoporrò alle Parlamentarie come tutti gli altri cittadini che vorranno entrare nel gruppo parlamentare della 18esima Legislatura. Un gruppo che farà la storia della repubblica" conclude.