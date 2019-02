6 febbraio 2019- 12:44 M5S: Di Maio firma mega assegno restitution day in piazza Parlamento

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Flash mob del M5S in piazza del Parlamento, dove il vicepremier Luigi Di Maio e i due capigruppo di Camera e Senato, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, hanno firmato il mega assegno di 2 milioni di euro che verrà devoluto alla Protezione civile per le popolazioni colpite dalle alluvioni. Sulle scale di palazzo Montecitorio e dietro il mega assegno simbolico schierati in gran numero i parlamentari del M5S -compresi i ministri Alfonso Bonafede e Danilo Toninelli- ai quali Di Maio ha rivolto un grazie per il taglio degli stipendi che “rende possibile questo aiuto concreto a chi é stato colpito dalle alluvioni”.