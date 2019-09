25 settembre 2019- 09:38 M5S: Di Maio, 'firme per rafforzare Gruppo non contro di me' (2)

(AdnKronos) - "Ho sentito il senatore che ha raccolto le firme, Dessì, e anche molti dei senatori che avevano firmato il documento: in realtà -spiega ancora Di Maio ai microfoni di Sky Tg 24- guardando il documento non si parla né del capo politico né della leadership del Movimento. È una procedura interna per modificare lo statuto del gruppo, è legittimo e rientra nelle dinamiche del gruppo parlamentare, ed è firmato da persone con cui lavoriamo ogni giorno. Credo che sia stato un grande malinteso”.