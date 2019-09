25 settembre 2019- 10:05 **M5S: Di Maio, 'forza di governo non può avere solo capo politico'**

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Il Movimento il 4 ottobre di quest'anno compie 10 anni, è nato con una non struttura, aveva solo il capo politico. Questo non è sostenibile per una forza che sta al governo, quindi è giusto che come abbiamo votato e abbiamo previsto a giugno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi nasca un'organizzazione del Movimento". Lo ha affermato Luigi Di Maio, ai microfoni di Rainews 24."Non è una novità, è in ritardo -ha aggiunto- perchè consideravo agosto il mese per permettere la transizione verso una nuova organizzazione, poi qualcuno, tra un mojito e l'altro, ha deciso di far cadere il governo".