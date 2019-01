2 gennaio 2019- 21:02 M5S: Di Maio, fotomontaggio vacanze di Natale? grazie a chi lo ha fatto

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "Via vitalizi, taglio stipendi parlamentari e sei in pole position.Non so chi abbia fatto questo fotomontaggio, ma: GRAZIE! E di nuovo buon anno a tutti! Siete già tornati al lavoro o ancora in vacanza? Vi abbraccio". Lo scrive Luigi Di Maio su Instagram postando un suo fotomontaggio con Alessandro Di Battista tra il cast del film Vacanze di Natale.