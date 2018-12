11 dicembre 2018- 12:27 M5S: Di Maio, Grillo ci incita ad andare avanti, da lui nessun attacco

Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Grillo mi ha detto assolutamente di andare avanti", il post del fondatore del Movimento in cui, nei giorni scorsi, citava 'aspettando Godot' richiamando la politica italiana, "non l'ho vissuto come un attacco. Con Grillo ci siano visti e abbiamo parlato dei temi importanti che non erano assolutamente critiche al Movimento. Quando Grillo deve criticare il Movimento, del resto, lo dice chiaro, non ha bisogno di doppi sensi". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos il vicepremier e ministro Luigi Di Maio."Grillo - aggiunge - pone una questione che vivo da ministro del Lavoro ogni giorno. Il mondo cambia continuamente", osserva Di Maio richiamando l'incidere delle nuove tecnologie, "e io vedo un grande disorientamento generale. Il mondo sta accelerando in un modo impressionante, mentre io mi sto occupando dei rider dall'altra parte del mondo li hanno già sostituiti con i droni".