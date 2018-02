M5S: DI MAIO, GRILLO? E' IL NOSTRO PIù GRANDE TIFOSO

3 febbraio 2018- 19:18

Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - "Grillo? E'' venuto con me al Viminale a presentare un simbolo, ci siamo presentati alle elezioni e faremo la campagna elettorale insieme in questo mese. E' il garante dell'associazione M5S. E' assurdo che si continui a speculare sul fatto che lui si sia fatto da parte. Continua a sostenerci ed è la persona che tifa per il movimento più di chiunque altro". Lo ha detto Luigi Di Maio a Palermo parlando dell garante del M5S Beppe Grillo.