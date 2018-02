M5S: DI MAIO HA RESTITUITO 161MILA EURO E RINUNCIATO A 209MILA

13 febbraio 2018- 13:05

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Ha restituito oltre 161mila euro -161.096,14 per l'esattezza- Luigi Di Maio, il candidato premier e capo politico del M5S, in questi 5 anni di legislatura: 150.087,14 sono andati al fondo per le piccole e medie imprese del Mise, 11.009, invece, sono finiti nel fondo di ammortamento titoli di Stato, ovvero il fondo dove finivano i soldi del taglio degli stipendi ed eccedenze di diaria dei parlamentari grillini prima che venisse aperto il conto corrente per il microcredito dietro pressione degli stessi eletti 5 Stelle con tanto di tende stazionate davanti al ministero del Tesoro.Questa mattinai Di Maio si è recato in banca, agli sportelli del banco di Napoli a Montecitorio, per produrre tutta la documentazione necessaria e dalla quale si evincono i 55 bonifici destinati alla microimprenditoria eseguiti in questi anni. Ai 160 mila e rotti euro restituiti, vanno sommati gli importi a cui Di Maio ha rinunciato, ovvero 177.401,10 euro quale indennità lorda da vicepresidente della Camera e 32.500 euro come rimborso spese di rappresentanza, per un totale di 209.901,10 euro. Tra importi restituiti e rinunce varie, fanno notare dal suo staff, Di Maio ha reso in questi anni 370.997,24 euro.