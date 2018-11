8 novembre 2018- 18:39 M5S: Di Maio, II restitution day, da parlamentari 2mln a protezione civile

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "La scorsa legislatura 130 parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno restituito oltre 23 milioni di euro di stipendi. A luglio anche in questa legislatura abbiamo iniziato il 'restitution day' e abbiamo tagliato gli stipendi ai nostri oltre 300 parlamentari. Ora è arrivato il momento del secondo restitution, per il periodo luglio-settembre: 300 parlamentari restituiranno oltre 2 mln in pochi mesi". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio annunciando che questi "tagli agli stipendi per 2 mln saranno versati sul conto della Protezione Civile". "Gli stipendi li tagliamo - spiega Di Maio perché crediamo che i parlamentari guadagnino troppo. E infatti presto metteremo le mani agli stipendi di tutti i parlamentari utilizzando l'ufficio della Presidenza della Camera e del Senato".