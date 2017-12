M5S: DI MAIO INCONTRA ARTIGIANI VENETI (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Particolare attenzione è stata quindi posta alle possibili misure per una procedura semplificata della giustizia, del fisco e lavoro in primis e ad una altrettanto decisa delegiferazione. Luigi Di Maio ha chiuso il confronto con un auspicio: “comunque vadano le elezioni del 2018, il Movimento 5 Stelle chiede a voi Parti Sociali, in particolare quelle di una Regione così strategica per la nazione, di fare squadra per realizzare punti programmatici condivisi”.