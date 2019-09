26 settembre 2019- 16:02 **M5S: Di Maio minaccia vincolo mandato e multe ma presto nuovi addii**

Roma, 26 set. (AdnKronos) - Luigi Di Maio da New York avverte: parlerà col Pd per introdurre il vincolo di mandato e metter fine "a questo mercato delle vacche", mentre ricorda che le regole M5S prevedono una multa salatissima -100mila euro- per i cambi di casacca. Eppure, dopo l'addio di Gelsomina Vono al Senato, passata ad Italia Viva di Matteo Renzi, crescono tra i 5 Stelle voci di nuove uscite. Una imminente a Palazzo Madama, le altre -numericamente più significative- alla Camera, apprende l'Adnkronos. Al Senato possibili addii non dovrebbero minare la tenuta della maggioranza -eventuali passaggi dovrebbero rinforzare le file di Pd e Italia Viva- mentre alla Camera i cambi di casacca potrebbero interessare anche l'opposizione: è qui, infatti, che sarebbero in corso contatti tra delusi grillini e Lega.