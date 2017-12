M5S: DI MAIO, MULTE PROFUMATE A CHI CAMBIA CASACCA

30 dicembre 2017- 11:53

Milano, 30 dic. (AdnKronos) - "Sicuramente ci criticheranno, ma per me è sacrosanto: chi entra in Parlamento con un gruppo e cambia gruppo o se ne va a casa o paga una multa profumata". Lo afferma il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, in un video postato sul suo profilo facebook in occasione di un incontro a Gorgonzola. "Non esiste che possiamo lasciare gente" in Parlamento che si "mette in vendita nel gruppo Misto". Dunque "rivendico la possibilità di multare con centinaia di miglia di euro i parlamentari che cambieranno casacca. Ma non credo che ci saranno nel nostro gruppo". Ma soprattutto, insiste Di Maio, "se dovessimo andare al Governo del paese, inseriremo una norma che impedirà ai parlamentari di restare in Parlamento quando cambiano gruppo, qualsiasi gruppo. Basta con l'assenza di vincolo di mandato. Se ne è approfittato fin troppo". "La 17esima legislatura ha visto 576 voltagabbana, uno ogni tre giorni. Ciò sta a significare che le leggi votate in questi 5 anni non avevano una maggioranza; sono state votate grazie a quelli che hanno cambiato casacca e si sono venduti al migliore offerente".