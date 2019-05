30 maggio 2019- 12:09 M5S: Di Maio, 'ora serve scatto, organizzazione più adeguata e territori'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Ci siamo detti che ora è importante fare uno scatto, trovare un’organizzazione più adeguata, dare più spazio e ascolto ai territori, ultimamente abbandonati. E di questo mi scuso ancora una volta personalmente. Sono io per primo che me ne assumo le responsabilità". Lo scrive in un post sul blog delle Stelle il capo politico del M5S Luigi Di Maio, in cui fa il punto sull'assemblea di ieri: "È stato un momento proficuo per guardarsi in faccia e dirci cosa è andato storto alle ultime europee. Ci siamo confrontati, in modo convinto, come una grande comunità. E abbiamo ritrovato spirito, sebbene non avessimo mai perso la forza, né il coraggio".