31 gennaio 2019- 13:18 M5S: Di Maio presenta 'Se lo diciamo, lo facciamo', banchetti in tutta Italia

Roma, 31 gn. (AdnKronos) - "Noi oggi lanciamo una campagna di informazione in tutta Italia non solo sulle cose fatte, ma su come utilizzare gli strumenti che possono migliorare la vita degli italiani". Lo ha detto Luigi Di Maio presentanda alla Camera la campagna 'Se lo diciamo, lo facciamo'. "Nel 2018 abbiamo agito sull'occupazione con il decreto Dignità e i dati di oggi dell'Istat sono posiviti sull'occupazione. Dal primo gennaio 2019 abbiamo invece iniziato a dare un nuovo corso economico all'Italia ma per farlo serve coraggio e bisogna fare il contrario di quello che hanno fatto quelli che c'erano prima", ha sottolineato Di Maio."Sabato saremo in tutte le piazze italiane. Inizieremo questa campagna. Io Sarà in Abruzzo questo week end per dire quello che abbiamo fatto e quello che andrà fatto".