11 dicembre 2018- 12:43 **M5S: Di Maio, regola due mandati non è all'odg, penso a Paese**

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Non c'è nessuna iniziativa interna al Movimento per ridiscutere le regole" dei 5 Stelle, "tra cui quella dei due mandati". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il vicepremier e capo politico del M5S Luigi Di Maio. "Chi pensa alla regola dei due mandati sta già pensando alle prossime elezioni, io sto pensando ai prossimi quattro anni e mezzo in cui dobbiamo cambiare questo paese, a come aiutare i cittadini con le misure che dobbiamo portare avanti", taglia corto il ministro.