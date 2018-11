27 novembre 2018- 22:03 M5S: Di Maio, Renzi e Boschi coinvolti, io non sapevo nulla

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Se mio padre ha sbagliato dieci anni fa prendo le distanze da quel comportamento, non da mio padre a cui voglio bene. Io non ero a conoscenza di questo fatto, se lo avessi saputo non l'avrei tenuto nascosto". Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì. "Avrei fatto come la Boschi se avessi utilizzato l'Ispettorato del lavoro, che è competenza del mio ministero, per coprire mio padre", aggiunge il vicepremier. "Renzi e Boschi erano coinvolti nelle questioni che riguardavano i loro genitori. La Boschi da ministro andava nelle banche, alla Consob, a chiedere aiuto per il padre. Renzi e Lotti si occuparono di Consip". "Io posso chiedere a un padre cosa ha fatto nella vita, ma non sempre i padri lo dicono ai figli. Detto questo non voglio scaricare mio padre", conclude.