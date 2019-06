11 giugno 2019- 09:16 M5S: Di Maio, 'riorganizzazione non rinviabile, serve radicale cambiamento'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Il Movimento così com'è, così come non è strutturato e organizzato , non può andare avanti, Serve un radicale cambiamento alla sua struttura organizzativa. Non è più rinviabile il processo di riorganizzazione interna". Lo dice Luigi Di Maio a Ratl 102.5. "E' bello dire: decide il capo politico. Ma quando le cose non vanno bene, l'unico destinatario" delle critiche "sono io", osserva il vicepremier. "Sono 6 anni che e' sempre colpa Di Maio... La prendo con filosofia, ora serve un radicale cambiamento all'organizzazione del Movimento".