11 giugno 2019- 09:42 M5S: Di Maio, 'riorganizzazione non rinviabile, serve radicale cambiamento'(2)

(AdnKronos) - "Dobbiamo avere referenti regionali e nazionali per temi che cominciano a far funzionare meglio il Movimento sul territorio e soprattuto con gente che si prende responsabilità", aggiunge Di Maio. "Noi continuiamo ad esistere se ci sono idee e iniziative per cambiare vita italiane ma per realizzarle c'è bisogno che a livello nazionale e regionale ci siano referenti. Per una forza politica arrivata al governo è imprescindibile". Anche perchè "io sono sempre disponibile a prendermi tutte le responsabilità ma adesso anche basta".