M5S: DI MAIO, SCREMATURA CANDIDATI PER GARANTIRE ELETTORI

30 gennaio 2018- 09:12

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Sulla selezione dei candidati M5s "ho visto che c'è stata qualche polemica, l'importante è essere onesti intellettualmente in quello che si fa". Il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, ospite di Unomattina, torna sulla "scrematura" che è stata fatta, "un termine un po' rozzo" che accompagna "l'idea di dare ai cittadini la garanzia di portare in Parlamento persone che lavorino per loro, per i cittadini, e non per loro stessi, i parlamentari. L'obiettivo - va avanti il capo politico del Movimento - è mettere dentro gente che lavori per cambiare l'Italia, e lo farà sia dal Parlamento che dal governo", conclude Di Maio ricordando che presenterà la squadra di governo M5S prima dell'appuntamento elettorale.