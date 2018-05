8 maggio 2018- 09:16 M5S: Di Maio, se si faceva contratto di 2 anni mia esperienza finiva

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "Se avessimo chiuso un contratto di governo per fare un governo di due anni in cui facevamo 7-8 cose che non si fanno da trent'anni, per me sarebbe potuta pure finire qui la mia esperienza politica. Non sono state fatte, adesso si torna a votare con una legislatura che politicamente neanche è iniziata". Così Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ai microfoni di Rtl 102.5, spiega la sua ricandidatura alle prossime elezioni nonostante il vincolo dei due mandati previsto dal movimento.