10 giugno 2019- 10:23 M5S: Di Maio, 'serve struttura organizzativa, continuiamo a lavorare'

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Il Movimento 5 Stelle non può illudersi che con una vittoria singola sia tutto a posto. Serve un'organizzazione in modo tale che ci siano ruoli, responsabilità, progetti e in quest’ottica continuano i lavori. Nei prossimi mesi voglio mettere a punto l'organizzazione con persone che possano rispondere alle esigenze degli italiani". Lo scrive su Facebook il leader M5S Luigi Di Maio.