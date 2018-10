21 ottobre 2018- 13:06 M5S: Di Maio, siamo cambiati e cresciuti ma Dna è sempre lo stesso

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Da quando i cittadini hanno iniziato a occuparsi della politica, in Italia è cambiato tutto. Ricordate per un attimo come era il parlamento e il governo nel 2009 e guardate come è oggi. C'è un abisso. Ricordate ora come eravamo noi nel 2009 e guardate come siamo oggi. Certo, siamo cambiati. Di questo dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi". Lo ha detto Luigi Di Maio leggendo, dal palco di Italia 5 Stelle, una lettera al Movimento.